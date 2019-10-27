رياضة | تعرف على تشكيل مانشستر يوناتيد المتوقع لمباراة نوريتش سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل مانشستر يوناتيد المتوقع لمباراة نوريتش سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر النرويجي آولي جونار سولشكاير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على التشكيل الذي سيواجه به فريق نوريتش سيتي، بالبريميرليج.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على نوريتش سيتي، اليوم الأحد على ملعب "كارو رود" ضمن منافسات الجولة الع اشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة، في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أت يفقد يونايتد عدد من اللاعبين خلال تلك المباراة على رأسهم بول بوجبا ودييجو دالوت وأنتوني مارسيال وأكسيل توانزيبي ولوك شاو ونيمانيا ماتيتش بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ سولشكاير المباراة ضد نوريتش سيتي بتشكيل مكون من- Advertisements

حراسة المرمى: دي خيا الدفاع: ليندلوف، ماجواير، توانزيبي الوسط: بيساكا، ماكتوميناي، فريد، دانيل جيمس، أندريا هيريرا، يونج الهجوم: راشفورد

ويرغب يونايتد، في تحقيق الفوز اليوم لابديل عنه للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه منذ بداية الموسم، حيث يمتلك في رصيده 10 نقاط فقط من 9 مباريات بالمركز الثاني عشر.