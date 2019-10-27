رياضة | تشكيل ناري في قمة ليفربول وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري في قمة ليفربول وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم الأحد نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه، لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، نظيره فريق توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ونشرت صحيفة ليفربول ايكو الإنجليزية التابعة للريدز التشكيل المتوقع لقمة الجولة بالبريميرليج، والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، أساسيا في المباراة بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

تعرف علي التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتوتنهام

يدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون _ فيرجل فان دايك _ ديان لوفرين _ ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جيجي فينالدوم _ هنديرسون _ فابينهو.

خط الهجوم: محمد صلاح _ ساديو ماني _ روبرتو فيرمينو.

بينما يدخل الأرجنتيني بوشيتنيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبر المباراة أمام متصدر ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول بالتشكيلة التالية:

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حراسة المرمى : هوجو لوريس

الدفاع : سيرجيو اورير _ توبي الدرفايلد _ سانشيز _ داني روز

خط الوسط : وينكز _ موسي سيسوكو _ ندومبيلى

الهجوم : كريستيان إريكسن _ إيريك لاميلا _ هاري كين

تعرف علي موعد مباراة ليفربول و توتنهام

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

تعرف علي موقف ليفربول وتوتنهام في جدول ترتيب بطولة البريمير ليج:

يدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج برصيد 25 نقطة وعينه علي الثلاث نقاط في المباراة التي ستلعب علي ارضه ووسط جماهيره بملعب انفيلد الدولي للأنفراد بصدارة ترتيب البطولة الإنجليزية.

بينما يرغب نادي توتنهام هوتسبير في العودة إلي الانتصارات من جديد بعد التعادل أمام واتفورد في الجولة الماضية حيث يمتلك توتنهام 12 نقطة في المركز العاشرة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.