شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يضع عماد حمدي في القائمة السوداء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن إدارة ناديه لديها استياء شديد من تصرفات عماد حمدى لاعب وسط الفريق بعد تسربيه تصريحات تؤكد ارتباطه بعقد مستمر مع النادى لنهاية الموسم الجارى فقط .

وقال نفس المصدر لـ "الخليج 365" ، تصريحات عماد حمدى غير صحيحة ، اللاعب يمتلك تعاقد مع الاسماعيلى يمتد لموسمين ولو لديه رأياً أخر فليتقدم بشكوى لإتحاد الكرة يتهمنا خلالها بتزوير عقده وإثبات ذلك بالمستندات حتى يمكنه الرحيل بنهاية الموسم مثلما يردد ، مضيفاً اللاعب بات ينتهج سيناريو التمرد لإجبار النادى على الموافقة على رحيله لبيراميدز فى ميركاتو الشتاء المقبل فى ظل امتلاكه عرض مالى مغرى.

وكان صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى قد أبدى استياؤه من خروج عماد حمدى من معسكر الدراويش ليلة مباراة الجزيرة الاماراتى دون إذن وقال فى تصريحات إعلامية عماد حمدي منشغلا بالتفاوض مع نادي بيراميدز، عندما يكون معروضا على اللاعب 10 أو 12 مليون جنيه في الموسم، وهو يتقاضى حاليا 1.5 مليون جنيه صافية، فإنه أمر يربك الحسابات"

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الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.