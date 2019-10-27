شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يطير الى المانيا اليوم لإجراء جراحة الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير محمد محمود لاعب الأهلي إلى المانيا اليوم، الأحد، لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق الأربعاء الماضي ، وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى بإجراء اتصالات مكثفة مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة.

وحدد الفريق الطبي الألماني، يوم الثلاثاء القادم موعدًا لإجراء العملية الجراحية للاعب خاصة وأن محمود الخطيب رئيس الاهلي طالب بسرعة إنهاء إجراءات سفر اللاعب من أجل إجراء الجراحة التى تأتي بعد أيام من مشاركته في التدريبات الجماعية عقب إجراء جراحة الصليبي قبل نحو تسعة أشهر عندما أصيب في مباراة سموحة بالدوري خلال يناير الماضي.