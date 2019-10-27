البرازيل ونيجيريا يكتسحان كندا والمجر في افتتاح كأس العالم للناشئين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرازيل ونيجيريا يكتسحان كندا والمجر فيافتتاح كأس العالم للناشئين
الأحد 27 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
حقق منتخب نيجيريا، فوزا كبيرا على نظيره منتخب المجر، بنتيجة 4 – 2، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية، بكأس العالم تحت 17 عاما، والمقامة حاليا فى البرازيل.
سجل رباعية منتخب نيجيريا، سامسون تيجانى هدفين، هثمان إبراهيم وأولواتيميلين أدنيي، فى الدقائق 20، 79، 81 و 85، بينما سجل ثنائية المجر جيورجي كومارومي و صامويل ماجور فى الدقيقتين 3 و 28.
وفى مباراة أخرى، حقق منتخب البرازيل، صاحب الأرض والجمهور، فوزا كاسحا على نظيره منتخب كندا، بنتيجة 4 – 1، سجل رباعية السيليساو جواو جابرييل هدفين، جابرييل فيرون وكوبى فرانكلين لاعب كندا فى مرماه، فى الدقائق 17، 45، 46 و 56، بينما سجل هدف منتخب كندا الوحيد جاسين راسل فى الدقيقة 86.
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