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البرازيل ونيجيريا يكتسحان كندا والمجر في افتتاح كأس العالم للناشئين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرازيل ونيجيريا يكتسحان كندا والمجر فيافتتاح كأس العالم للناشئين

الأحد 27 أكتوبر 2019

البرازيل ونيجيريا يكتسحان كندا والمجر في افتتاح كأس العالم للناشئين

متابعات_الخليج 365

حقق منتخب نيجيريا، فوزا كبيرا على نظيره منتخب المجر، بنتيجة 4 – 2، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية، بكأس العالم تحت 17 عاما، والمقامة حاليا فى البرازيل.

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سجل رباعية منتخب نيجيريا، سامسون تيجانى هدفين، هثمان إبراهيم وأولواتيميلين أدنيي، فى الدقائق 20، 79، 81 و 85، بينما سجل ثنائية المجر جيورجي كومارومي و صامويل ماجور فى الدقيقتين 3 و 28.

 

وفى مباراة أخرى، حقق منتخب البرازيل، صاحب الأرض والجمهور، فوزا كاسحا على نظيره منتخب كندا، بنتيجة 4 – 1، سجل رباعية السيليساو جواو جابرييل هدفين، جابرييل فيرون وكوبى فرانكلين لاعب كندا فى مرماه، فى الدقائق 17، 45، 46 و 56، بينما سجل هدف منتخب كندا الوحيد جاسين راسل فى الدقيقة 86. 

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