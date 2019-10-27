شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعود للتدريبات الجماعية والمدرب يحصل على اجازة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم الاحد ، 12 لاعباً بفريق الاسماعيلى تدريباتهم على ملعب النادى وهم اللاعبون الذين لا يشاركون بصفة أساسية بالإضافة للمصابين، وذلك حتى يحافظ المستبعدون على جاهزيتهم الفنية والبدنية، ويستغل المصابون هذه الفترة لإنهاء برامج تأهيلهم قبل عودة الفريق للتدريب بشكل جماعى الخميس المقبل.

ووافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة على حصول الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى وثنائيه المعاون سيرديان المدرب المساعد وبويان ستماتوفيتش مخطط الأحمال على اجازة قصيرة من أجل العودة لبلادهما.

ومن المقرر أن يعود الثلاثى اعتبارا من الاربعاء المقبل لقيادة الفريق خلال فترة التوقف، وفاز الإسماعيلى على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد ، فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ، ومنح المدرب الصربى اللاعبين اجازة لمدة أسبوع تنتهى الخميس المقبل، نظرا لتأجيل مسابقة الدورى لما بعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

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وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.