شكرا لقرائتكم تدريب مفتوح للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريب مفتوح اليوم باستاد القاهرة استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ،حيث يستمر التدريب المفتوح حتى يوم الثلاثاء والذى سيبدأ معه المعسكر المغلق وتواجد اللاعبين بفندق الإقامة حتي موعد إنطلاق البطولة.

واختار شوقى غريب 27 لاعب هم عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير لحراسة المرمى ، و فى الدفاع أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي و للوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر وأحمد حمدي و خط الهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسي ، بينما تم إستبعاد محمد محمود لاعب الأهلي للإصابة بالرباط الصليبي.

Advertisements

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى حيث يبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مران اليوم الذى ينطلق فى الخامسة مساءاً.