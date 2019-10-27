شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه سبورتنج والضبعة اليوم استعدادا لمواجهة المحرق البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف على إستغلال فترة توقف الدوري الحالية فى لعب مباريات ودية تساهم فى تجهيز اللاعبين فنياً وبدنيا قبل المواجهة المرتقبة مع المحرق البحرينى المحدد لها 3 نوفمبر القادم بالإسكندرية حيث يلتقى اليوم مع سبورتنج والضبعة .

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الاتحاد السكندرى فى مواجهة المحرق بطل البحرين ذهاباً فى الاسكندرية والعودة فى البحرين .

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وتأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وكان مسؤولو نادى الاتحاد برئاسة محمد مصيلحى، قد استقروا من خلال الاجتماع الأمنى على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة المحرق البحرينى بالبطولة العربية للأندية.

على الجانب الأخر ، كلفت إدارة الاتحاد السكندرى، اللواء عبدالجليل إمام، مدير الكرة، بالتنسيق مع الجانب البحرينى بشأن كل الأمور الخاصة بإجراءات الوصول والإقامة بالتدريب على استاد الإسكندرية بعد نجاح الإدارة في الاتفاق مع الجهات الأمنية على الملعب الذي تقام عليه المباريات وتحديد عدد المشجعين بألا يتجاوز 5 آلاف مشجع.

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ويحلم عشاق سيد البلد بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الاولى فى تاريخ الاتحاد السكندرى، ويتسلح زعيم الثغر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأخضر.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

كان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.