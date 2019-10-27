شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يغادر القاهرة اليوم متجهاً إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، القاهرة، اليوم الأحد، متجهاً إلى ألمانيا للخضوع لجراحة الرباط الصليبى بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا خلال مشاركته أمام مصر المقاصة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

وحصل محمود عبد العزيز "زيزو" على تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى بعدما أنهى كافة الإجراءات الخاصة بالحصول عليها رفقة محمد أسامة طبيب الفريق.

وقضى عبد العزيز فترة راحة سلبية لحين السفر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة وكان جهاز الزمالك أكد أن زيزو سيغيب لمدة تتراوح ما بين 4 أشهر إلى 5 أشهر بعد إجراء العملية الجراحية، حيث سيخضع لتلك العملية فى ألمانيا ثم يعود لمصر ويسافر بعد ذلك مجددا إلى ألمانيا لخوض عمليات تأهيله هناك.