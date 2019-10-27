شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود للتدريبات اليوم في التتش بعد راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الاهلى للتدريبات اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة ويتدرب على ملعبه بالتتش عدة أيام لن تشهد خوض مباريات ودية حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ثم يسافر الفريق للأمارات لأقامة معسكر تدريبي بها لمدة أسبوع.

واستقر الجهاز الفني للاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على السفر إلى الأمارات يوم 31 أكتوبر الجاري لبدء معسكر خارجي يستمر أسبوعاً في إطار تجهيزات الاهلى خلال الفترة المقبلة التى تتوقف فيها بطولة الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي.

ويسافر الاهلي للإمارات يوم 31 أكتوبر الجاري للدخول في معسكر مغلق يستمر حتي السابع من نوفمبر المقبل استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، وأنهي الجهاز الفني اتفاقه مع نادي بني ياس الإماراتي لخوض مباراة ودية يوم 3 نوفمبر القادم.