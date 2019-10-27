رئيس الزمالك يرد على ضياء رشوان بشأن منع الصحفيين من دخول الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على بيان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الذي رفض خلاله قرارات إدارة القلعة البيضاء والتي وصفها بالمخالفة للقانون بمنع الصحفيين أعضاء النادي من دخوله.

وشدد "رشوان" في بيان نشر مساء السبت، على إدانته الكاملة للسب والقذف الذي يطال بعض الصحفيين بصورة باتت منهجية وتخالف كل القواعد القانونية المستقرة، حسب البيان.

وعلق منصور على بيان نقيب الصحفيين خلال تصريحات صحفية عبر قناة الحدث اليوم، مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول أي صحفي للقلعة البيضاء وسيتعامل معهم بكل قوة وحزم.

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وأضاف:" الراجل في نقابة الصحفيين يقرب من بوابة الزمالك، احنا هنعرف نتعامل معاكم بطريقة حاسمة".

وتابع:" فوق يا ضياء يا رشوان انت فاكر نفسك مين؟ بحذرك يا ضياء مرتضى منصور ما يبخافش، ولا عشان أنت أهلاوي؟".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته:" لماذا لا تدافع عن الصحفيين ببرنامج الزمالك اليوم الذين يتم مهاجمتهم يوميًا؟".