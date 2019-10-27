مرتضى منصور يعلق على رسائل تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن من حق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الدفاع عن الأهلي، كونه معروف بانتمائه للقلعة الحمراء، لافتًا ان علاقته مع تركي كانت مبنية على الصداقة والاحترام المتبادل.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم، إن بيته هو الوحيد في المصري الذي قام تركي آل الشيخ بزيارته، مضيفًا:" بينا عيش وملح".

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وتابع:" في جميع تصريحات تركي آل الشيخ لا يقصد بها مرتضى منصور، وعمره ما قال انه زملكاوي، فهو أهلاوي وحين يدافع عن الأهلي فهذا حقه".

وأوضح، أنه لا يستطيع أن يحجر على رغبة تركي آل الشيخ في الدفاع عن الأهلي، لافتًا أنه قدم الكثير للزمالك ولن يستطيع أحد افساد علاقته برئيس القلعة البيضاء.

وأتم تصريحاته:" كان في أزمة بين تركي والأهلي والآن هو مسامح في حقه رغم تعرضه للسب من قبل البعض، وعلاقتنا معه تقوم على الصداقة والاحترام".