تصريحات السبت|تركي يوجه رسالة لجماهير الأهلي.. ونجم ليفربول السابق يتحدث عن غياب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 26 أكتوبر 2019.

صلاح محسن: أنتظر الحصول على فرصة في الأهلي

أكد صلاح محسن، مهاجم الأهلي والمنتخب الأولمبي، أنه ينتظر الحصول على فرصته مع النادي الأحمر من أجل إثبات قدراته.

"الأهلي لن يركع لأحد".. آل الشيخ يوجه رسالة رابعة للجماهير

وجه تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الحالي، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة لجماهير الأهلي.

بعد إعلان عودته للأهلي.. تركي آل الشيخ: "اللي يلعب معانا يستحمل"

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عاد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي، ليؤكد حبه ودعمه للنادي الأحمر، مؤكدًا أنه يعود مسامحا للجميع وواقفًا ضد كل من يحاول الإساءة له.

تركي آل الشيخ يعلنها: أسامح الجميع وصفحة جديدة في حب الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي، فتح صفحة جديدة مع النادي الأحمر، مشيرًا إلى أنه يسامح الجميع بنية خالصة.

نجم ليفربول السابق: كلوب يعاني بغياب صلاح

كشف جلين جونسون ظهير أيمن ليفربول السابق، أن المدير الفني للريدز يورجن كلوب يعاني من غياب نجم الفريق محمد صلاح.

عبد الحفيظ لمصراوي: دبي الأقرب لاستضافة معسكر الأهلي

أوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن معسكر الفريق خلال فترة توقف الدوري الممتاز أثناء إقامة بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو، قائلًا أن دبي الأقرب حتى الآن.