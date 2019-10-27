مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك بشكل رسمي



أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيعقد اجتماعًا مع شركة إعلام المصريين الاثنين المقبل لوضع اللمسات النهائية الخاصة بقناة النادي.

قال مرتضى عبر برنامج الزمالك

اليوم: "كان هناك اجتماع مع فتحي سند رئيس تحرير القناة وكذلك اجتماع يوم الاثنين مع إعلام المصريين، لوضع اللمسات النهائية الخاصة بالقناة".

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اختتم: "برنامج الزمالك اليوم مستمر على قناة الحدث اليوم إلى يوم الجمعة حتى يتم إطلاق قناة النادي بشكل رسمي" .

ومن المنتظر أن تنطلق قناة الزمالك بشكل رسمي مطلع شهر نوفمبر المقبل.