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مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك بشكل رسمي

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيعقد اجتماعًا مع شركة إعلام المصريين الاثنين المقبل لوضع اللمسات النهائية الخاصة بقناة النادي.

 

قال مرتضى عبر برنامج الزمالك

اليوم: "كان هناك اجتماع مع فتحي سند رئيس تحرير القناة وكذلك اجتماع يوم الاثنين مع إعلام المصريين، لوضع اللمسات النهائية الخاصة بالقناة".

 

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اختتم: "برنامج الزمالك اليوم مستمر على قناة الحدث اليوم إلى يوم الجمعة حتى يتم إطلاق قناة النادي بشكل رسمي" . 

 

 

ومن المنتظر أن تنطلق قناة الزمالك بشكل رسمي مطلع شهر نوفمبر المقبل.

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