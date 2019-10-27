تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي الحالي بعد انضمامه لمنتخب مصر الوطني.
قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم إن كهربا كلاعبلا يشغله، فمصلحة مصر فوق أي اعتبار وفي النهاية اختياره جاء بناء على رغبة من حسام البدري المدير الفني.
أضاف: "قصة كهربا انتهت، والنادي الأهلي أصبح لا يريده وكذلك الزمالك، لذلك اللاعب لا يشغلني".
تطرق مرتضى للهجوم على حلمي طولان مدرب إنبي الحالي قائلا: "ابعد يا حلمي يا طولان عن الزمالك، فهو من صنع اسمك، وأحذرك للمرة الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور عن انضمام كهربا لمنتخب مصر: قصته انتهت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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