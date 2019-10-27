مرتضى منصور عن انضمام كهربا لمنتخب مصر: قصته انتهت

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي الحالي بعد انضمامه لمنتخب مصر الوطني.

قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم إن كهربا كلاعب

لا يشغله، فمصلحة مصر فوق أي اعتبار وفي النهاية اختياره جاء بناء على رغبة من حسام البدري المدير الفني.

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أضاف: "قصة كهربا انتهت، والنادي الأهلي أصبح لا يريده وكذلك الزمالك، لذلك اللاعب لا يشغلني".

تطرق مرتضى للهجوم على حلمي طولان مدرب إنبي الحالي قائلا: "ابعد يا حلمي يا طولان عن الزمالك، فهو من صنع اسمك، وأحذرك للمرة الأخيرة".