مرتضى منصور: لن يقدر أحدًا على إفساد علاقتي بتركي آل الشيخ

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن علاقته بتركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، مشددا على أن علاقته به قوية للغاية.

قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم إن تركي آل الشيخ لا يشجع

الزمالك وهذا ما كان يؤكده، ولن يقدر أحد في إفساد علاقتي به، فعلاقتنا قوية ومحترمة، ومسامحته لجماهير الأهلي يدل على أصله الطيب.

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أضاف: "مهما حدث لن يقدر أي شخص أن يفسد العلاقة بيني وبين الشيخ تركي، الذي أوجه له الشكر على كل الدعم الذي قدمه للزمالك في وقت من الأوقات".

اختتم: "علاقتنا بتركي آل الشيخ مستمرة بشكل طبيعي، ومن حقه الدفاع عن الأهلي وزيارة النادي الأهلي بصفته رجلا أهلاويا".