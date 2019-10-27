أحمد شوبير يتهم الجهاز الفني لمنتخب مصر بأزمة "شارة القيادة"

اتهم الكابتن أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الجهاز الفني للمنتخب الوطني بأنه وراء أزمة شارة القيادة.

وأكد خلال لقائه ببرنامج "سهرة مع"، تقديم الإعلامي إسلام الشاطر، المذاع على فضائية "الأهلي": "الجهاز الفني للمنتخب اتصل هاتفيا باللاعب أحمد فتحي ليستأذنه في منح شارة القيادة للاعب محمد صلاح المحترف في نادي في منح شارة القيادة للاعب محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول ، ولكنه رفض ذلك، بالرغم من أن الجهاز الفني كان يمكن تجاهل فتحي ومنح شارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح". وأضاف: "أنا أول من اقترح منح شارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح وقلت ذلك قبل بطولة الأمم الأفريقية، لأن المنتخب كان في حاجة لكاريزما لاعب مثل محمد صلاح"، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت من قبل في النادي الأهلي أبان تدريب "هيديكوتي" فريق القلعة الحمراء واختار الخطيب، كابتن الفريق بدلا من الكابتن مصطفى يونس، ومصطفى عبده، ولكن الخطيب رفضها وحل المشكلة. منح شارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح وقلت ذلك قبل بطولة الأمم الأفريقية، لأن المنتخب كان في حاجة لكاريزما لاعب مثل محمد صلاح"، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت من قبل في النادي الأهلي أبان تدريب "هيديكوتي" فريق القلعة الحمراء واختار الخطيب، كابتن الفريق بدلا من الكابتن مصطفى يونس، ومصطفى عبده، ولكن الخطيب رفضها وحل المشكلة.

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