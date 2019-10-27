بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم ببطولة الكونفيدرالية

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر وذلك مساء اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019 والتي تلعب علي أرضية الملعب الوطني - سنغافورة وذلك ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفيدرالية. ذهاب دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفيدرالية. وانتهت مباراة بيراميدز بتأهلهم لهذا الدور وذلك بعد فوزهم علي شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1 في مواجهتي الذهاب والعودة. في مواجهتي الذهاب والعودة. Advertisements وتقام مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز على الملعب الوطني في تمام الساعة 3 عصرا، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2. يذكر أن بيراميدز سيواجه يانج أفريكانز في مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل.

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