رياضة | النصر يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو فريق النصر للتعاقد مع نجم نادي أهلي جدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير من أجل تدعيم صفوف الفريق للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الثاني على التوالي.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن النصر بدأ في المفاوضات مع إدارة نادي أهلي جدة لضم سلمان المؤشر لاعب الفريق في الشتاء وحسم الصفقة بشكل رسمي قبل بداية الميركاتو الشتوي.

وسيقدم النصر عرض للتعاقد مع المؤشر مقابل تخليه عن الثنائي فراس البريكان وسامي النجعي ومقابل مادي لم تحدده حتى الآن إدارة الفريق الأصفر.

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وجاءت هذة الخطوة بعد طلب المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لضرورة ضم جناح في الشتاء، واستقر مدرب النصر على المؤشر الذي يرى فيه أنه اللاعب المناسب للفريق النصراوي هذا الموسم.

ولكن سيواجه فريق النصر أزمة جديدة بعد تعاقد فريق أهلي جدة مع المدرب السويسري كريستيان جروس ورفضه لرحيل اي لاعب في الفترة المقبلة بعد نتائج الفريق المتذبذبة في الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن فريق أهلي جدة قد تعرض للهزيمة في المباراة الأولى مع جروس من فريق الحزم بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان.