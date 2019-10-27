اخبار الرياضه

رياضة | مودريتش يواجه أزمة ضخمة بعد تأجيل الكلاسيكو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مودريتش يواجه أزمة ضخمة بعد تأجيل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق الإسباني أزمة ضخمة بعد تأجيل مباراة فريقه ضد فريق في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة .

أزمة تواجه مودريتش في ريال مدريد :-

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن لوكا اصبح مهدد بفقدان مركزه كأساسي في تشكيل زيدان مدرب الفريق بعد غيابه خلال المباراتين الماضيتين للفريق الأبيض.

الإصابة تعطل مودريتش مع زيدان :-

Advertisements

وكان قد تعرض مودريتش للإصابة في مباراة منتخب بلاده ضد منتخب ويلز في التوقف الدولي للمنتخبات الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

ريال مدريد يظهر بشكل جيد في غياب مودريتش :-

ودفع زيدان بالثنائي توني كروس وفالفيردي في خط وسط ريال مدريد، وظهر الفريق بشكل منظم ومميز للغاية خاصة في مباراة جالطة سراي التركي الماضية في بطولة .

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على جالطة سراي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في اسطنبول ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز الهدف الوحيد توني كروس بعد تمريرة رائعة من ايدين هازارد.

يذكر أن لوكا مودريتش سوف ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو المقبل لموسم 2020، ولم تظهر حتى الآن أي علامات على تجديد عقده مع الفريق الأبيض.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا