رياضة | ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم نجم البريمرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم نجم البريمرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني عرضا ضخما من أجل ضم نجم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

ريال مدريد يريد ضم بوجبا :-

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ديلي ميرور، إن فريق ريال مدريد مازال يريد التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ريال مدريد يجهز عرض كبير لضم بوجبا :-

Advertisements

ويستعد الفريق الأبيض لتقديم عرض كبير وهو دخول اللاعب الويلزي جاريث بيل ضمن الصفقة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 90 مليون يورو لإنهاء صفقة اللاعب الفرنسي بشكل نهائي.

زيدان يبلغ بيريز بضرورة التعاقد مع بوجبا :-

وأبلغ زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد إدارة الفريق بضرورة ضم بوجبا في الشتاء بعد التذبذب الكبير الذي ظهر عليه لاعبي خط الوسط في الفريق خلال بداية الموسم.

ولا يشارك اللاعب الفرنسي بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة ويغيب عن أثرها منذ ما يقارب الشهر حتى الآن.