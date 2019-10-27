رياضة | فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي ضرورة التعاقد مع نجم فريق بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال هذا الموسم.

الأهلي يرغب في ضم نجم بيراميدز :

ويرغب مدرب النادي الاهلي في ضم ايريك تراوري لاعب نادي بيراميدز في الشتاء القادم لتدعيم مركز خط الوسط الهجومي في القلعة الحمراء.

موعد بداية المفاوضات للتعاقد مع نجم بيراميدز :

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وسيبدأ مسئولو المارد الأحمر في المفاوضات مع بيراميدز في الأيام المقبلة لضم اللاعب البوركيني وحسم الصفقة مبكرا في الأشهر القادمة قبل بداية الميركاتو الشتوي.

وسيكون الانجولي جيرالدو هو ضحية جلب ايريك تراوري ليرحل عن صفوف الفريق في الشتاء بعد عدم اقتناع رينيه فايلر باللاعب بشكل كامل للاعتماد عليه في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تأجيل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز ليتم استكمالها بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.

ويستعد النادي الاهلي لخوض معسكر خلال الفترة المقبلة من أجل الاستعداد لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز وأيضاً دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.