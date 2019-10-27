رياضة | عبدالرزاق حمدالله سلاح النصر أمام الهلال

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يعيش البرتغالي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، حالة من الترقب والنشوة قبل مواجهة الهلال، بديربي الرياض.



ويترقب فيتوريا، لحظات ما قبل المباراة الأصعب خلال هذا الموسم، والتي ستحدد بشكل كبير موقفه من المنافسةعلى اللقب والذي توج به الموسم الماضي.

أما عن حالة النشوة، فتأتي بعدما تأكد من جاهزية مهاجمه الأول والعنصر الأساسي داخل فريقه، المغربي عبدالرازق حمدالله، بعدما تعرض للإصابة خلال مران أول أمس الجمعة.

حمدالله الورقة الرابحة للنصر أمام الهلال



ويعد حمدالله واحدا من الأسماء اللامعة داخل دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى مساهمته مع فريقه للتتويج بلقب الموسم الماضي، بعدما أحرز 34 هدفا. Advertisements

هجوم ناردي لحمدالله في النصر



ووضع حمدالله، إسمه محفورا في قلوب عشاق الأصفر النصراوي الموسم الماضي، حيث شارك في 26 مباراة مع الفريق، بمجموع دقائق وصل إلى 2197 دقيقة، تمكن حمد الله من تسجيل 34 هدف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويخوض النصر مباراة من العيار الثقيل ضد غريمه الهلال السعودي، بديربي المملكة، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يصعد نهائي آسيا للمرة الثالثة ويضرب موعد مع أوروا



وتأهل الزعيم الهلالي على حساب السد القطري، لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز عليه ذهابا برباعية مقابل هدف وحيد على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يتلقى هزيمة برباعية لهدفين على ملعب الملك سعود بالرياض، ليصعد بفارق هدف للمباراة النهائية.

ويضرب الهلال السعودي، موعدا في نهائي البطولة مع أوروا الياباني، بعدما أطاح بنظيره جونجزوا الصيني، بنصف نهائي البطولة.