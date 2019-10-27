رياضة | أول تعليق من مرتضى منصور على عودة العلاقات بين تركي آل الشيخ ومجلس الأهلي

أكد مرتضي منصور رئيس نادس الزمالك، أن العلاقة بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على ما يرام وأن تصريحاته الأخيرة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لن تهز هذه العلاقة.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الزمالك اليوم عبر فضائية الحدث اليوم: أن تركى ال شيخ رجل له أصل ولم يقصد أبدا فى تصريحاته الأخيرة الاساءة لنادى الزمالك أو رئيسه.

وأضاف: كل الشكر له وعلى ما قدمه لنادى الزمالك، مؤكدا أن هناك بينهما عيش وملح ، وأرفض تفسير تصريحاته الأخيرة لافساد العلاقة بين ال شيخ ونادى الزمالك.

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مؤكداً: أن العلاقة ستظل قوية بينه وبين ترك ال شيخ، وقال أنه لو أراد زيارة الأهلى أو زيارة الخطيب فهذا حقه ولا لي صاية على الرجل ولا أستطيع الحجر عليه.