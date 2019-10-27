رياضة | أول تعليق من مرتضى منصور على عودة العلاقات بين تركي آل الشيخ ومجلس الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مرتضى منصور على عودة العلاقات بين تركي آل الشيخ ومجلس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مرتضي منصور رئيس نادس الزمالك، أن العلاقة بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على ما يرام وأن تصريحاته الأخيرة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لن تهز هذه العلاقة.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الزمالك اليوم عبر فضائية الحدث اليوم: أن تركى ال شيخ رجل له أصل ولم يقصد أبدا فى تصريحاته الأخيرة الاساءة لنادى الزمالك أو رئيسه.
وأضاف: كل الشكر له وعلى ما قدمه لنادى الزمالك، مؤكدا أن هناك بينهما عيش وملح ، وأرفض تفسير تصريحاته الأخيرة لافساد العلاقة بين ال شيخ ونادى الزمالك.
مؤكداً: أن العلاقة ستظل قوية بينه وبين ترك ال شيخ، وقال أنه لو أراد زيارة الأهلى أو زيارة الخطيب فهذا حقه ولا لي صاية على الرجل ولا أستطيع الحجر عليه.
ونوه أنه يوجد بينه وبين تركي آل الشيخ رسائل قد أبلغه خلالها أن من يحرض ويسب فيه شخصه ليس من مجلس الاهلي بل هم بعض المرتزقه، لكن تركي رد عليه انه له مصادر تؤكد أنه يوجد صله لبعض أعضاء الاهلي بما يحدث.
وأكد مرتضي منصور ان علاقته بتركي ال شيخ مستمرة في إطار الحب والتعاون المشترك بين الجانبين حيث أكد
أن تركي ال شيخ أهلاوي صميم.