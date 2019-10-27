رياضة | للمرة الأولي.. شوبير يعلن أسباب أزمته مع مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الأولي.. شوبير يعلن أسباب أزمته مع مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن تفاصيل أزمته مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أثناء وجوده في الجبلاية بالفترة الماضية.

وصرح شوبير عبر قناة الأهلي: "دخلت في صدام مع مرتضى منصور وصوتي ارتفع فقال لي رئيس الزمالك لماذا أنت غاضب؟ هناك 3 أشخاص أخبروني بأنك تسئ للنادي".

وواصل نائب رئيس الجبلاية السابق: "الجلسة التي كان فيها مرتضى منصور الشهيرة، كنت في حالة ثورة، ورئيس الزمالك أبلغني أن هناك عضوين أبلغوه بأني أُهيج الدنيا ضد النادي".

وواصل شوبير : "طالبت من مرتضى منصور أن يسالهم وأبلغوه أني لم أفعل شئ".

Advertisements

وتابع : "هناك استقالة صوتية تقدمت بها قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا بشهرين لأنهم لم يريدوا عقد اجتماع مجلس إدارة".

وشدد خلال حديثه: "الاستقالة كان سببها إلغاء جلسة جئنا من خارج القاهرة أنا وسيف زاهر ففوجئنا بإلغائها فتقدمت باستقالتي".

وعن ترشحه لإنتخابات الجبلاية المقبلة قال: "أكذب لو قولت انني لا أفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة وعلى منصب الرئيس".

وأنهي شوبير حديثه: "لا أسعى للمناصب عودتي للاتحاد المرة الأخيرة كانت بضغوط من الجمعية العمومية".