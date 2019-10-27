رياضة | تردد قناة الزمالك - موعد إفتتاح قناة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة الزمالك - موعد إفتتاح قناة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق نادي الزمالك لإفتتاح قناة تليفزيونية تحمل اسم ناذي الزمالك لتعبر عن أراء الجماهير الزملكاوية، بعدما أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن إنشاء قناة لنادي الزمالك لتكون منبراً إعلامياً يعبر فيه مسؤولوا الزمالك عن أرائهم وحماعير الزمالك عن أرائهم، وتقديم إعلام زملكاوي، خلال الفترة النقبلة، سيتواجد بها العديد من المذيعيين والمحللين ونجوم نادي الزمالك السابقين وأيضاً عدد من الصحفيين الرياضيين.

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 112019، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6، معدل الترميز: 27500، وستكون مفتوحه لدي الجماهير المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، لتعبر عن أراء نادي الزمالك في العديد من الأمور الهامة التي تهم كل جماهير نادي الزمالك ومحبيه في مصر والوطن العربي، وستبث القناة من ستوديهات قناة Dmc والذي يحتوي علي أحدث المعدات وأجددها، مما سيقدم أفضل جودة وصورة للمشاهد الرياضي للقناة علي تردد 112019.

مقدمي قناة نادي الزمالك

سيقوم خالد الغندور قائد نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي، بتقديم برنامج يومي علي قناة النادي، للحديث حول ابرز المستجدات والأحداث والأخبار الرياضية الاي تخص كل الفرق وتحديداً نادي الزمالك، كما سيقوم الإعلامي أحمد جمال أيضاً بتقديم برنامج عبر قناة نادي الزمالك للحديث حول أخر الأحداث التي تخص نادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد قام بتأجير قناة الحدث خلال الفترة الماضية، لخروج برنامج الزمالك اليوم، عليها وبالفعل قام البرنامج بجذب المشاهدين بشكل مستمر، وأعلن خالد الغندور الإعلامي بقناة نادي الزمالك، أن أمس السبت الموافق 26 أكتوبر كانت أخر حلقات برنامج الزمالك اليوم علي قناة الحدث قبل نقله علي قناة نادي الزمالك.

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وستضم قناة نادي الزمالك عدد كبير من المحللين يعد في مقدمتهم نجوم نادي الزمالك السابقين أحمد عبدالحليم وطارق يحيي وجمال حمزة وعبدالحليم علي.

وستضم أيضاً قناة نادي الزمالك عدد كبير من الصحفيين والنقاد الرياضيين، الذي يحللوا الأحداث الرياضية عبر برنامج الزمالك اليوم.

تردد قناة نادي الزمالك

ستكون القناة مفتوحه علي القمر الصناعي بتردد : نايل سات، التردد: 112019، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6، معدل الترميز: 27500، وستكون مفتوحه لدي الجماهير المصرية خلال الأيام القليلة الماضية بجاية من نوفمبر المقبل، وستذيع القناة مباريات نادي الزمالك بعد ترضها بساعتين 120 دقيقة وستذيع الملخصات، وستقوم بضيافة العديد من نجوم نادي الزمالك الحاليين.

ويستعد نادي الزمالك لإقامة معسكر في مدينة السادس من أكتوبر، تحت قيادة المدرب الصربي ميتشو سريدوفيتش، بعد فترة الراحه التي حصل عليها الفريق، بسبب تأجيل بطولة الدوري المصري لما بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وكان نادي الزمالك قد تأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي جينيراسيون فوت السنغالى، بهدف دون رد.