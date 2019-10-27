رياضة | موعد مباراة نورويتش سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد 27/10/2019 في الدوري الإنجليزي Manchester united

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نورويتش سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد 27/10/2019 في الدوري الإنجليزي Manchester united والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب كارو روود مباراة قوية بالدوري الإنجليزي ومنتظرة، عندما يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف ثقيل علي نورويتش سيتى، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، تحت قيادة الحكم "ستيوارت أتويل".

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونورو يتش سيتي بالدوري الإنجليزي سيقام لقاء مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، في تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي سيقام لقاء مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، في تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 7.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتى بالدوري الإنجليزي



حراسة المرمى : دافيد دى خيا خط الدفاع : أشلي يونج،هاري ماجواير، لينديلوف، وان بيساكا Advertisements خط الوسط : ماكتومناي، فريد، مارسيال، دانييال جيمس، بيريرا خط الهجوم : ماركوس راشفورد

التشكيل المتوقع لفريق نورويتش سيتى أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي



حراسة المرمى : كرول خط الدفاع : أرونز، أمادو، ترابيل، لويس خط الوسط : تيتي، بوينديا، مكلين، كانتويل، ليتنير خط الهجوم : بوكي

ترتيب مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي



مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط بعد التعادل أمام ليفربول المباراة الماضية، بينما يحتل نورويتش سيتى المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 7 نقاط.