رياضة | موعد مباراة روما ضد ميلان اليوم الأحد 27/10/2019 في الدوري الإيطالي Roma Vs Milan

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة روما ضد ميلان اليوم الأحد 27/10/2019 في الدوري الإيطالي Roma Vs Milan والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
Advertisements
أرشيفية
حسام مجدي
Advertisements
موعد مباراة روما وميلان وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي ميلان ضد نادي روما اليوم بالدوري الإيطالي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة بينما ستلعب في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الأوليمبيكو.
القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما بالدوري الإيطالي
وستذاع مباراة روما وميلان اليوم بالدوري الإيطالي على قناة "BEIN SPORTS HD 4" بتعليق حفيظ دراجي.
تشكيل روما المتوقع:
حراسة المرمى : ميرانتي
خط الدفاع : سبينازولا – جيسوس – فازيو – سانتون
خط الوسط : باستوري – فيرتوت – فلورينزي
خط الهجوم : كلويفرت – بيروتي – زانيولو.
تشكيل ميلان المتوقع:
حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: تيو هرنانديز – أليسيو رومانيولي – ماتيو موساكيو – دايفيد كالابريا.
خط الوسط: فرانك كيسييه – لوكاس بيليا – لوكاس باكيتا.
خط الهجوم: هاكان تشالهانوغلو – رفائيل لياو – سوسو.
ترتيب الفريقين بالدوري الإيطالي
ويتواجد نادي روما في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة بينما يتواجد نادي ميلان في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.
Advertisements