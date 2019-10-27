شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الحزم صعبة على الأهلي من كافة النواحي ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

خسر الأهلي أمس أول مباراة له تاريخياً أمام الحزم، حيث سبق للأهلي أن كسب الحزم في 6 مباريات وتعادل مرتين ليحقق «حزم الصمود» انتصاره التاريخي الأول على الأهلي، وهو الانتصار الذي جاء متزامناً أيضاً مع العودة الثالثة لجروس في تدريب الأهلي، وهي الخسارة الأولى لجروس في مبارياته الافتتاحية مع الأهلي، كما أنها الخسارة الأولى للأهلي في هذا الموسم خارج أرضه.

لتكون بذلك ليلة أمس صعبة على الأهلاويين من كافة الجوانب، عقب أن شهدت أولويات سلبية كثيرة إضافة إلى أنها تأتي قبل 5 أيام فقط من موعد الديربي المنتظر أمام الاتحاد في قمة الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.