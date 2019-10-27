10يسقطون جروس

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

فشل المدرب السويسري جروس في مهمته الأولى مع الأهلي، بعد أن خسر من مضيفه الحزم بهدفين لهدف، كما ألحق التعاون الخسارة الأولى لضيفه الفيصلي بذات النتيجة، وذلك في اللقاءين اللذين أقيما أمس (السبت) ضمن لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في الرس، وعلى أرضه وبين جماهيره واصل فريق الحزم عروضه القوية وتمكن من قهر النقص والفوز على ضيفه الأهلي بهدفين لهدف، وأحرز هدفي الحزم إبراهيم تانيدا (د: 50)، منصور حمزي (د: 87)، فيما أحرز هدف الأهلي عبدالباسط هندي (د: 70)، وشهد اللقاء طرد مدافع الحزم المحترف لويز مورالها ببطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلته للمنفرد تفاريس دجانيني مهاجم الأهلي وذلك في الدقيقة 45+3.

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وبهذه النتيجة وصل الحزم للنقطة 13 واحتل المركز السادس، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 14 في المركز الرابع.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، انتفض فريق التعاون وحقق فوزه الثالث في الدوري وجاء على حساب ضيفه الفيصلي، الذي ذاق طعم الخسارة الأولى بعد 7 جولات، وجاء هدفا التعاون عن طريق ليندر تاوامبا (د: 44)، وايغور روسي (بالخطأ في مرماه د: 63)، وعاد ايغور روسي ليصحح خطأه بإحراز هدف فريقه الوحيد (د: 80).

وبذلك يقفز التعاون للمركز الثامن برصيد 10 نقاط ويتبقى له لقاء مؤجل، فيما تراجع الفيصلي للمركز الخامس برصيده السابق 14 نقطة.