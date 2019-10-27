شكرا لقرائتكم خبر عن هلال ونصر .. في ديـــربي حبس الأنفاس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بنشوة الوصول للنهائي الآسيوي، يستضيف الهلال غريمه التقليدي النصر على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، عند الساعة 7:55 مساء اليوم، كما يستضيف فريق الاتحاد نظيره أبها عند الساعة 6:25 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستتجه أنظار عشاق الكرة العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة إلى ملعب «المحيط» لمتابعة واحدة من أقوى لقاءات دوري المحترفين، عندما يستضيف المتصدر الهلال نظيره حامل اللقب النصر. ويدخل فريق الهلال هذا اللقاء ولديه 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل وحيد ولم يذق طعم الخسارة إلى الآن، ولديه من الأهداف 22 هدفاً كأقوى خط هجوم في الدوري، وعليه 6 أهداف.

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أما فريق النصر فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وله 5 أهداف فقط كثاني أضعف خط هجوم في الدوري وعليه هدف وحيد كأقوى دفاع، ويسعى الفريق النصراوي لاستعادة توهجه في الدوري وحصد النقاط الثلاث للقفز في سلم الترتيب وإعادة الأمل في المنافسة على لقب الدوري.

وسيسبق لقاء قمة الجولة الحالية، مباراة الاتحاد أمام أبها في ملعب «الجوهرة» في لقاء يهم العميد كثيراً، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات و4 خسائر، وله 11 هدفاً وعليه مثلها، ويُعد هذا اللقاء هو الأول للمدرب الوطني محمد العبدلي في الدوري، بعد أن نجح في اختباره الأول بالفوز على الوصل الإماراتي في ذهاب كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويطمح الاتحاد للعودة لنغمة الانتصارات بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين.

أما فريق أبها فهو ليس بأفضل حال من الاتحاد، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين و3 هزائم، وله 8 أهداف وعليه 10 أهداف، ويسعى الفريق الأبهاوي لتحقيق الفوز والوصول للنقطة الحادية عشرة والهروب من مراكز المؤخرة.