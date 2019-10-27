شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين جدد يظهرون في القمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

ستشهد قائمة قمة الجولة الثامنة بين الهلال والنصر مساء اليوم (الأحد) ظهور 6 لاعبين جدد سيخوضون الديربي لأول مرة، فيما سيغيب لاعبان جديدان بسبب الإصابة بعد انتقالهما في الفترة الصيفية لقطبي العاصمة؛ وهما مهاجم النصر عبدالفتاح آدم، والظهير الأيمن للهلال أمير كردي. وسيتواجد في قائمة الـ18 لأول مرة في الديربي رباعي الهلال الكولومبي جوستافو أكويلار، والمدافع الكوري جانغ سو، والحارس محمد الواكد، والمهاجم صالح الشهري، بجانب ثنائي النصر المحور مختار علي، واللاعب الشاب أيمن يحيى.

وفيما سيكون من المؤكد مشاركة أجنبيي الهلال في القائمة الأساسية فإن الرباعي الجدد سيجلسون في الغالب على مقاعد البدلاء للاستعانة بخدماتهم حين الحاجة.

وستشهد المباراة مشاركة لاعبين الفارق العمري بينهما 21 عاما، حيث سيكون نجم الهلال محمد الشهلوب أكبر لاعبي الديربي بعد تجاوزه 38 عاما، بينما يعد لاعب النصر الشاب أيمن يحيى الأصغر في الديربي، إذ لم يتجاوزه عمره 17 عاما.