غوميز وحمدالله يواجهان صلابة هوساوي وسوو

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999سيعاني مدافعا الهلال الكوري جانغ سوو، والنصر عمر هوساوي مساء اليوم (الأحد)، خلال مواجهة الأزرق والأصفر ضمن ختام الجولة الثامنة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يمتاز المهاجمان الهدافان الفرنسي غوميز والمغربي حمدالله، بماكينة التهديف العالية، التي ترهق الخط الخلفي لأي فريق.
وسوف يكون الحمل ثقيلاً على كل من هوساوي وسوو، خلال مواجهة الأسد والقناص، ومن المتوقع أن تهتز شباك الفريقين إما بأقدامهما أو برأسيهما، أو حتى عبر نقطة الجزاء، حيث يمتازان بالتنفيذ الصحيح داخل الشباك.
غوميز الذي يملك 6 أهداف ويحل في المرتبة الخامسة، فيما انخفض معدل التهديف لدى المغربي حمدالله الذي ظفر بلقب الهداف في الموسم الماضي، إذ يملك هذا الموسم هدفين ويحل في المركز 22 برصيد هدفين.
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