رازفان وفيتوريا .. الصِدام الأول لمَن؟!

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)من يظفر بالفوز الأول على الآخر مساء اليوم (الأحد)، خلال مواجهة فريقي الهلال والنصر ضمن ختام الجولة الثامنة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيصطدم الروماني مدرب الزعيم رازفان لوشيسكو، مع البرتغالي مدرب العالمي روي فيتوريا، كأول لقاء يجمعهما ضمن ديربي العاصمة (الرياض).
المدرب رازفان الذي يعيش نشوة سلسلة الانتصارات المتتالية، وفرحة الوصول إلى نهائي البطولة الآسيوية، إضافة لتصدر فريقه ترتيب فرق الدوري، سيكون في اختبار صعب وجديد له أمام الغريم النصر.
أما فيتوريا الذي يعيش مرحلة غير مستقرة فنياً، بسبب النتائج الفنية غير المرضية لعشاق النصر الذي نجح معهم في التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، تأمل جماهيره في مواصلة الانتصارات التي كان آخرها أمام الرائد في الجولة الماضية.. فلمَن الغلبة اليوم؟.
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