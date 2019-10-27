شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو الديربي.. التاريخ للأصفر.. والحاضر للأزرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

يأمل 5 لاعبين سيشاركون في الديربي الذي يجمع الهلال بالنصر مساء اليوم على ملعب الجامعة ضمن الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في زيادة غلتهم التهديفية وتصدر قائمة هدافي الديربي من اللاعبين المستمرين في الفريقين بعد انتقال المهاجم محمد السهلاوي الذي يملك في رصيده 17 هدفاً من النصر للشباب في الصيف الماضي.

ويستحوذ على قائمة هدافي الدوري من اللاعبين الذين من المنتظر أن يكونوا ضمن قائمة 18 للديربي لاعبو الهلال، ويأتي في مقدمتهم النجم محمد الشلهوب الذي سجل 5 أهداف، متساويا مع سالم الدوسري، فيما تمكن المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو متصدر قائمة هدافي الدوري حاليا بـ6 أهداف، والذي يخوض مباراة الديربي رقم 11 مع الأزرق من تسجيل 4 أهداف هز بها شباك فارس نجد طيلة 5 سنوات.

وستكون الأنظار متجهة نحو مهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله، ونظيره الفرنسي مهاجم الهلال قوميز اللذين يخوضان الديربي رقم 3، ويتساويان في عدد الأهداف المسجلة بهدفين لكل لاعب، سجلهما الفرنسي في مباراة الدور الأول على ملعب الجامعة، بينما هز حمدالله شباك الهلال في مباراتي الموسم الماضي بالدوري.

تاريخيا، مهاجمو العالمي يسيطرون على المراكز الثلاثة الأولى للقائمة التي يتصدرها النجم الدولي المعتزل هداف النصر والمنتخب ماجد عبدالله الذي سجل 21 هدفاً، يليه مهاجم النصر المعتزل محمد سعد العبدلي الذي سجل 17 هدفاً، ثم المهاجم محمد السهلاوي بـ17 هدفاً، ومن الجانب الهلالي يأتي اللاعب الدولي المعتزل سامي الجابر بـ11 هدفاً، ثم النجم الهلالي يوسف الثنيان بـ8 أهداف.