شكرا لقرائتكم خبر عن الديربي الأغلى بالشرق الأوسط بـ103 ملايين يورو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

سيكون لقاء الهلال والنصر في قمة الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود هو الأغلى في تاريخ الديربي، بل في تاريخ المباريات على مستوى الشرق الأوسط، إذ ستتجاوز القيم السوقية للاعبين الفريقين 103 ملايين ونصف المليون يورو.

ويتفوق النصر بمجمل القيم السوقية للاعبيه بسبب القيمة السوقية المرتفعة لللاعبيه الأجانب، إذ تبلغ قيمة لاعبي النصر وفق المؤشرات العالمية 57.95 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة لاعبي الهلال 45.60 مليون يورو.

ويعتبر قائد فريق النصر النجم البرازيلي الدولي جوليانو هو الأعلى سعرا بين لاعبي الفريقين بـ14 مليون يورو، ويأتي الدولي النيجيري أحمد موسى ثانيا بـ12 مليون يورو، ثم محترف الهلال البيروفي كاريلو بـ7 ملايين يورو، ويتساوى مدافع النصر البرازيلي مايكون ولاعب خط وسط الهلال جوفينكو بنفس القيمة 6 ملايين يورو لكل لاعب.

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ويتساوى 3 لاعبين من الفريقين بنفس القيمة السوقية وهم المغربيان عبدالرزاق حمدالله ونورالدين إمرابط والبرازيلي كارلوس إدواردو 5.5 مليون يورو، ويأتي بعدهم محور النصر البرازيلي بتروس بـ4.8 مليون يورو، ثم محور الهلال الكولمبي جوستافو كويلار بـ3 ملايين ونصف المليون يورو.

وفيما يتفوق العالمي بقيم لاعبيه الأجانب فإن الهلال في المقابل يتفوق بقيمة لاعبيه المحليين سوقيا، والذين يتصدرهم ياسر الشهراني ومحمد البريك بمليوني يورو، ثم نواف العابد بمليون ومائتي ألف يورو، ويتساوى كل من عبدالله عطيف ومحمد كنو وسالم الدوسري من الهلال وعبدالعزيز الجبرين من النصر بذات القيمة مليون يورو لكل لاعب.

ويأتي ثانيا في النصر بالقيمة السوقية على مستوى اللاعبين المحليين بعد الجبرين عبدالله الخبيري بـ875 ألف يورو، ثم يحيى الشهري وسلطان الغنام بـ800 ألف يورو.