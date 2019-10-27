شكرا لقرائتكم خبر عن الخالد: ننتظر الإثارة والتحدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

أكد المدرب الوطني عبدالعزيز الخالد بأن لقاءات الهلال والنصر لا تخضع أبداً للمقاييس الفنية رغم أهميتها ودورها في عمل الفارق في كثير من اللقاءات. وقال لـ«الخليج 365»: الهلال سيلعب بمعنويات عالية بعد التأهل لنهائي القارة للمرة الثالثة في فترة وجيزة، وكذلك تصدر الدوري بعد 7 جولات، والطرف الثاني النصر سيلعب بتحد مختلف تماما رغبة في العودة إلى المنافسة، وتعويض الخروج الآسيوي، وكذلك تأكيد الأحقية كبطل للدوري في النسخة الماضية. وأضاف قائلا: «الزعيم يعاني من كثرة الإصابات وعدم الجاهزية الكاملة خصوصاً أميز اللاعبين كنو والعابد، وفي المقابل عدم الجاهزية لأحمد موسى وتراجع أداء حمدالله في النصر، وبالتالي الخطوط متقاربة جداً، ففي الحراسة الأفضلية لحارس النصر، وفِي الدفاع تميز في عمق العالمي، وتميز ظهيري الجنب في الهلال، وتميز في وسط الميدان للزعيم مع تكافؤ في المهاجمين بين الفريقين والقدرات التهديفية لهما».

وأوضح الخالد أن الفريق الذي يلعب بواقعية، وبتنظيم دفاعي عالٍ وتوازن دفاعي هجومي، ومن يستغل الفرص، ومن يلعب بخطوط متقاربة، ومن يستطيع الاستحواذ على الكرة الثانية بفعالية، ومن يمتلك المبادرة باستمرار، سيكون هو صاحب الكلمة الأعلى وسيحقق الانتصار في الديربي.

واختتم تصريحه بقوله: «المباراة بشكل عام سيكون عنوانها الإثارة والتحدي، وبكل صراحة لن نعذر لاعبي الفريقين إذا لم تحضر الإثارة والمتعة والتشويق».