«كتالوني» يضبط قمة «المحيط»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ليس غريباً الحكم الدولي الإسباني «الكتالوني» خافيير إسترادا على الدوري السعودي، إذ سبق له أن حكم في الدوري السعودي للمحترفين عام 2018، عندما أدار مواجهة فريقي الهلال والفيصلي ضمن الجولة العاشرة، والتي انتهت بهدف لكليهما، وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن اسم طاقم الحكام الذي سيدير مواجهة اليوم بين الهلال والنصر ضمن الجولة الثامنة من مباريات دوري كأس الأمير

ليس غريباً الحكم الدولي الإسباني «الكتالوني» خافيير إسترادا على الدوري السعودي، إذ سبق له أن حكم في الدوري السعودي للمحترفين عام 2018، عندما أدار مواجهة فريقي الهلال والفيصلي ضمن الجولة العاشرة، والتي انتهت بهدف لكليهما، وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن اسم طاقم الحكام الذي سيدير مواجهة اليوم بين الهلال والنصر ضمن الجولة الثامنة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سيكون بقيادة الدولي تشافي استرادا، ويعاونه كل من: إبراهام ألفاريز كانتون «كمساعد أول»، وروبيرتو ألونسو «كمساعد ثاني».

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