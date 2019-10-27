شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يقرر: 40 نادياً في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعه الثاني للدورة 2019-2023 أمس (السبت) في مدينة «دا نانغ» الفيتنامية توسيع بطولة دوري أبطال آسيا لتضم 40 نادياً اعتباراً من موسم 2021.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، فإنه سيتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب، وسيتم العمل على تعزيز مكانة البطولة، التي تعتبر من ضمن أغنى بطولات الأندية القارية في العالم.

وترأس النائب الأقدم لرئيس الاتحاد الآسيوي عضو مجلس «الفيفا» سعود المهندي اجتماع المكتب التنفيذي، بسبب غياب رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، لظروف خاصة.

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ويستعد الاتحاد الآسيوي لإطلاق عصر جديد من بطولات المنتخبات الوطنية والأندية، من خلال تقديم استثمار إضافي في كأس آسيا للسيدات ودوري أبطال آسيا اللذين يعتبران من أهم البطولات القارية.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن قرار زيادة عدد فرق البطولة لن يُصاحبه أي تغيير على المقاعد المخصصة لأفضل 6 اتحادات وطنية، بانتظار تقديم المزيد من الإيضاحات حول الشكل الجديد لنظام التأهل خلال الأيام القادمة.

وفي سياق متصل، قرر «الآسيوي» توسيع بطولة كأس آسيا للسيدات اعتباراً من نسخة العام 2022، لتضم 12 منتخباً وطنياً، مقارنة بنسخة العام 2018 التي أقيمت في الأردن بمشاركة 8 منتخبات فقط، وهو ما يشكل فرصة إضافية للمزيد من اللاعبات والفرق والاتحادات الوطنية للحصول على فرصة المنافسة بالبطولة القارية.

وحث المكتب التنفيذي إدارة الاتحاد الآسيوي على تطوير بطولات جديدة، والعمل على تقديم مقترحات لتعديلات جديدة في النظام الأساسي للاتحاد، بما يواكب أفضل ممارسات الحوكمة الجيدة.