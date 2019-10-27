شكرا لقرائتكم خبر عن ضمك يواصل نزيف النقاط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أبها الرياضي برئاسة الدكتور أحمد الحديثي والجهازين الفني والإداري واللاعبين.

وطالب الأمير تركي بن طلال بمضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل أبها المركز الحادي عشر وفي رصيده 8 نقاط.

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من جهة أخرى، يعاني نادي ضمك من خميس مشيط بمنطقة عسير من نزيف النقاط في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مخيباً آمال جماهيره التي كانت تأمل بمشاركة قوية تبقيه في دوري الكبار إلى جوار شقيقه نادي أبها الذي يعتبر أفضل حالاً من شقيقه نادي ضمك. وتأمل الجماهير في التحرك من قبل مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري لمعالجة الخلل في صفوف الفريق والعودة لحصد النقاط.

ووضع نائب المشرف العام السابق على كرة القدم بنادي أبها الخبير الرياضي يحيى جابر شروطا لبقاء ضمك في الدوري، خصوصا بعد الخسارة التي تلقاها ضمك أمام الرائد بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المحالة ضمن الجولة الثامنة في الدوري، وتركزت تلك الشروط على رفع الكفاءة البدنية للاعبين، والتركيز على تدريبات الضغط القوي على حامل الكرة، والعودة للدفاع كتحول من الهجوم للدفاع بشكل سريع، والعكس في التحول من الدفاع للهجوم.

وأضاف: «بأن هذا يحتاج تأهيلاً بدنياً عالياً، إضافة إلى بناء التنظيم الدفاعي بشكل صحيح، والانتشار والمساندة في الوقت المناسب، وعدم ترك المنافس يلعب دائماً، وأنه لا بد للمنافس أن يكون تحت الضغط، وأنه لا يمكن لأي لاعب أن يبذل كل هذه الجهود إلا إذا كان جاهزاً من الناحية النفسية ولا يعاني من ضغط سلبي، إذ إن الناحية النفسية للاعب مهمة جداً».