شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة نسائية في بطولة السعودية للسيارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حقق المتسابق مشهور الحارثي المركز الأول في الترتيب العام للجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا «للأوتوكروس» التي أقيمت على حلبة «ذا تراك» بمدينة جدة، بمشاركة 60 متسابقاً من كافة الفئات المصنفة وحضور جمهور غفير على مدرجات الحلبة.

بدأت الجولة بالفحص الفني لتصنيف السيارات المشاركة والتأكيد على ملاءمتها للأنظمة والقوانين الخاصة بسباقات «الأوتوكروس»، وحسب الفئات التي وضعتها اللجنة الفنية المتعلقة بحجم وقوة المحرك، نظام التعليق ومقاس الإطارات، تلاها مرحلة تجريبية لجميع المتسابقين للتعرف على مسار الحلبة وكيفية تجاوز الحواجز.

المنافسة كانت مثيرة وقوية بين كل المتسابقين في المرحلة الأولى الرسمية التي اشتد الصراع فيها بين كل من مشهور الحارثي وبندر آل غالب بعد ابتعاد عدد من المرشحين عن المنافسة حتى تمكن السائق مشهور الحارثي الذي استعرض مهارته بقيادة أثارت حماس وإعجاب الجميع على متن سيارته الرياضية «بورشه جي تي 2 ار اس» مسجلاً الزمن الأفضل له وقدره 47.232 جزء من الثانية ومحققاً الفوز بالمركز الأول بالترتيب العام تاركاً المركز الثاني للمتسابق بندر آل غالب بزمن 47.470، والمركز الثالث للمتسابق المهند الشريف بزمن 48.482 جزء من الثانية. أما في الفئات المصنفة الأخرى حقق السائق وليد الغامدي المركز الأول في فئة الدفع الأمامي أقل من 2.0، وخالد الزايد في فئة الدفع الأمامي2.0، وأيمن أحمد في فئة الدفع الأمامي تيربو، ومحمود عابد في فئة الدفع الخلفي 4 سلندر تيربو، وأحمد بن خنين في فئة الدفع الخلفي 6 سلندر، وغسان أفندي في فئة الدفع الخلفي 6 سلندر تيربو، والمهند الشريف في فئة الدفع الخلفي 8 سلندر، وبدر الشريعي في فئة الدفع الرباعي 2000 سي سي تيربو، وزيد الهزاع في فئة الدفع الرباعي 2500 سي سي، ومشهور الحارثي في فئة سوبر ستوك، وبندر آل غالب في فئة المفتوح، أما في فئة الدفع الرباعي 6 سلندر تيربو فحصل على المركز الأول المتاسبق جون لحود في أول مشاركة محلية له.

Advertisements

كما شهدت الجولة الأولى مشاركة للمتسابقتين السعوديتين إسراء الدخيل وريم العبود اللتين عبرتا عن سعادتهما لمشاركتهما لأول مرة في الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للأوتوكروس، مؤكدتين إصرارهما على المشاركة في الجولات القادمة.

ووسط احتفالية كبيرة من الفائزين توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل أصحاب المراكز الأولى، وأثنى على جهود المشاركين وإبراز مواهبهم، وذكر عقب التتويج في تصريحه للوسائل الإعلامية قائلاً: «بطولة السعودية تويوتا للأوتوكروس واحدة من أهم السباقات التي يحرص الاتحاد على تنظيمها لإعطاء الفرصة للمواهب الشابة لإبراز مواهبهم بالقيادة، كما أننا نعمل على دعم جميع محبي وممارسي رياضة السيارات وتقديم التوجيهات اللازمة لتطوير مهاراتهم ونشاطاتهم ليكونو أبطالاً محترفين في المستقبل». وختم كلامه بالشكر للهيئة العامة للرياضة على دعم هذه المسيرة وكذلك للجهات الراعية التي تساهم أيضا بتطوير رياضة السيارات.

يذكر أن هذا السباق يقام بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبدعم من هيئة الرياضة، وبالتعاون مع الشريك الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات، ورعاية إذاعة «مكس إف إم».