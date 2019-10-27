شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يُجهز 3 أماكن للصلاة في «كامب نو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

شرع نادي برشلونة الإسباني في توفير مصليات داخل ملعبه الشهير «كامب نو» استجابة للطلبات التي تلقاها الفريق الكتالوني، ونظراً لكثرة زوار ومرتادي الملعب من المسلمين واحتراماً لهم فقد بدأ النادي في تجهيز 3 مصليات، اثنان منها داخل الملعب وواحد في قاعة VIP.

وبحسب الوكيل الرسمي لنادي برشلونة في الشرق الأوسط نايف جابر فإنه تم الانتهاء من الاتفاق بشكل رسمي مع إدارة استاد «الكامب نو» على توفير مصليات داخل النادي، وهي عبارة عن 3 مصليات، وتم الترحيب بالفكرة كون نادي برشلونة للجميع، وقريباً سيتم تحديد أماكن وشكل المصليات.