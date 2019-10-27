كهربا يظهر بقميص الأهلي ويحتفل بانضمامه لـ«الفراعنة»

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جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة) احتفل لاعب أفيس البرتغالي محمود عبدالمنعم كهربا بانضمامه إلى قائمة منتخب الفراعنة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021. احتفل لاعب أفيس البرتغالي محمود عبدالمنعم كهربا بانضمامه إلى قائمة منتخب الفراعنة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021. ونشر كهربا عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» صورة تجمعه بحسام البدري وقت توليه تدريب الأهلي أمام مباراة أتلتيكو مدريد الودية في 2017، التي شارك فيها كهربا بقميص الأهلي. وأعلن حسام البدري ضم 6 محترفين لقائمة منتخب مصر، وهم: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) - محمد صلاح (ليفربول) - محمد النني (بيشكتاش) - أحمد حسن «كوكا» (سبورتنج براجا) - محمود حسن «تريزيجه» (أستون فيلا) - محمود عبدالمنعم «كهربا» (دسيبورتيفو أفيس البرتغالي). وانضم كهربا لأفيس البرتغالي خلال الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، رغم عقده الممتد مع الزمالك لثلاث سنوات قادمة.



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