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رئيس الزمالك عن انضمام كهربا للمنتخب : مش شاغلين بالنا...

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جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الفريق الأبيض لايشغل باله بانضمام محمود عبد المنعم "كهربا" لقائمة المنتخب الوطنى.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :"  كهربا راح مراحش ملناش دعوة احنا مش عايزين نبقى عقبة قدام حسام البدري".

كان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى أعلن عن قائمة المحترفين لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات الأمم الأفريقية والتى ضمت 6 لاعبين هم أحمد حجازي ومحمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمود عبدالمنعم "كهربا" .

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل بالجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021  التى تستضيفها الكاميرون وحرص الجهاز الفني للمنتخب على مشاهدة مباريات منتخب كينيا أمام الجزائر والسنغال و تنزانيا  ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر ، حيث ودع منتخب كينيا البطولة من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث بعد الهزيمة من الجزائر والسنغال و الفوز على تنزانيا.

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ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض معسكر فى الأول من نوفمبر المقبل تمهيداً لخوض ودية أمام جيبوتي أو ليبريا فى إطار الإعداد لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر بالقاهرة ثم السفر لمواجهة جزر القمر فى الجولة الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بالكاميرون.

وجاءت قائمة المحترفين كالتالى:1- أحمد حجازي 

 

 

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