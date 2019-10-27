الشارقة وشباب الأهلي والعين تتصدر ترشيحات اللقب

خريطة جديدة للمنـافسة.. وسؤال «رئيـس الاتحاد» يعزز طموحات التغيير (1ــ 3)



إعداد: مسعد عبد الوهاب

كالعادة تفاعل جمهور الشارع الرياضي بقوة مع استبيان «الخليج الرياضي» للموسم الكروي الحالي 2019 - 2020، من خلال 765 استمارة، بعد أن تم استبعاد الاستمارات التي لم تتضمن إجابة عن ال11 سؤالا المطروحة، وبهذه النسخة يتم الاستبيان 22 عاماً من التواصل الإيجابي مع الجمهور الذي دأب على المشاركة سنوياً من إمارات الدولة كافة.

وكان اللافت أن الأسابيع الماضية من دوري الخليج العربي أثرت في ترشيحات الجمهور، التي تباينت مع مرور جولاته الأولى، حيث تمت عملية جمع الاستمارات وفرز الإجابات بعد 4 جولات من الدوري.

وبالنسبة إلى السؤال الأول الذي تناول أسماء المرشحين لرئاسة اتحاد كرة القدم في الدورة المقبلة، ارتأينا إرجاء عرضه إلى الحلقة الأخيرة لما تضمنه من مفارقات مثيرة، حيث كشفت المحصلة العامة عن رغبة نسبة كبيرة في التغيير، كما بلورت الآراء النوعية المطلوبة من الشخصيات لشغل مقعد الرئيس، وضمت القائمة عدداً من الأسماء المعروفة التي يراها الشارع الرياضي مؤهلة لإحداث التغيير المطلوب، فيما تباينت الآراء في الأجوبة الخاصة بالسؤال الثاني حول مشاركة اللاعب المقيم الذي أصبح ظاهرة في هذا الموسم الذي شهد مشاركته، ومالت الأغلبية لتأييد الوضع الحالي لمشاركته، تأسيساً على مساهمته في رفع المستوى الفني للفرق من خلال طاقة الشباب التي تتمتع بها هذه الفئة تحت العشرين، بينما ترى شريحة أخرى ضرورة ترشيده بالنسبة للعدد حفاظاً على فرص وحظوظ اللاعب المواطن.

وفي السؤال الثالث تصدر نادي الشارقة ترشيحات الفوز بلقب دوري الخليج العربي قبل شباب الأهلي والعين والجزيرة، وفي ترشيحات الهبوط إلى الدرجة الأولى (السؤال الرابع) حل فريق حتا في الخانة الأولى لتلك الترشيحات يليه خورفكان واتحاد كلباء ثم الفجيرة وكان اللافت دخول ناديي النصر والوصل قائمة المرشحين للهبوط إلى دوري الهواة بتواجدهما في الخانتين الخامسة والسادسة. وفي السؤال الخامس تصدر نادي الإمارات ترشيحات الفوز بدوري الدرجة الأولى والصعود للمحترفين، قبل دبا الفجيرة والحمرية والعروبة والبطائح.

وقبل عرض نتائج الاستبيان نشير إلى أن جميع النسب الخاصة بإجابات المشاركين مقربة إلى الواحد الصحيح، بعد إجراء عملية الفرز والمعالجات الإحصائية وترجمة مؤشرات الرأي الواردة إلى نسب وأرقام، مع ملاحظة أن الأسئلة من الثالث إلى السابع منحت كل مشارك 3 توقعات، وتم حساب النسب على أساسها في كل سؤال على حدة، وعلى أساس مجموع الترشيحات، مع مواءمتها بالتمثيل النسبي مضاعفاً ثلاث مرات لدواعي دقة مؤشرات الرأي للمشاركين، وبما لا يخل بعدد الاستبانات وهو 765 استمارة.

وفي ما يلي نعرض الحلقة الأولى للاستبيان:



السؤال الثاني: هل تؤيد الوضع الحالي لمشاركة اللاعب المقيم؟

المؤيدون 58% بمبررات رفع المستوى والمنافسة



استطلع السؤال الثاني رأي الجمهور في مشاركة اللاعب المقيم الذي أصبح ظاهرة الموسم، لما أثاره من تباين في الرؤى حول الآلية المطبقة بعد فتح الباب أمام ضم أجانب تحت سن 20 عاماً بغض النظر عن فترة إقامتهم على أرض الدولة، ما دعا الأندية قبل بداية الموسم للتنافس على ضم أفضل المواهب الموجودة حول العالم.

وتمثلت الإجابة بمؤشرين للرأي (نعم)، و(لا)، للوقوف على رأي الجمهور.

وأيدت شريحة مكونة من 441 مشاركاً نسبتهم 58% تمثل الأغلبية في محيط هذا السؤال، مشاركة اللاعب المقيم، وترى إبقاءه بآليته المطبقة حالياً، على خلفية أن فتح الباب لتسجيل اللاعب المقيم لضم الأجانب من شأنه رفع المستوى الفني للدوري والمسابقات عموماً، لفائدة تطور مستوى كرة الإمارات، وفي المقابل دعت شريحة أخرى قوامها 324 شخصاً نسبتهم 42 في المئة إلى تقليص عدد اللاعبين المقيمين، والترشيد من أجل إعطاء الفرصة للمواطنين من أبناء البلد، ويرى هؤلاء أن استمرار تطبيق آلية مشاركة اللاعب المقيم بهذه الصورة التي رفعت عدد الأجانب المسموح بمشاركتهم في المباراة الواحدة إلى 6 لاعبين في الملعب، ستكون له انعكاساته السلبية على اللاعبين المواطنين بالحد من فرص مشاركتهم، وبما يؤدي لهبوط مستواهم بحكم أن المباريات هي المحك الرئيسي للارتقاء بالمستوى الفني للاعب.

وفي المقابل، أيدت شريحة أخرى قوامها 324 شخصاً نسبتهم 42 في المئة التطبيق بوضعه الحالي، ويرون أن اللاعب المقيم تحت سن 20 سنة يضخ دماء الشباب في الفريق، ويفيد في رفع المستوى الفني، ما يقوي المنافسة في الدوري والمسابقات برمتها.

السؤال الثالث: من ترشح للفوز بلقب دوري الخليج العربي؟

الشارقة في الصدارة ب 85% وشباب الأهلي ثانياً 80% والعين ثالثاً 66%





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تضمنت الإجابات الخاصة بالسؤال الثالث الذي استطلع رأي الجمهور في المرشح للفوز بلقب دوري الخليج العربي 6 ترشيحات، وتصدر فريق الشارقة (حامل اللقب) التوقعات لحصد لقب دوري الخليج العربي للموسم الحالي بشريحة مكونة من 652 مشاركاً بنسبة بلغت 85%، فيما رشحت شريحة أخرى قوامها 614 مشاركاً نسبتها 80% فريق شباب الأهلي لنيل اللقب، وتلاه في الخانة الثالثة العين بنسبة 66% ل 502 شخص.

وجاء فريق الجزيرة في الخانة الرابعة لتلك الترشيحات بنسبة 53% لشريحة مكونة من 402 مشارك، وتلاه في الخانة الخامسة فريق الوحدة بنسبة 14% لشريحة أخرى قوامها 107 مشاركين، وفي الخانة السادسة والأخيرة في ترشيحات الجمهور حول هذا السؤال حل فريق النصر بآراء 18 شخصاً نسبتهم 2%.



السؤال الرابع: من تُرشِّح للهبوط إلى دوري الهواة؟

حتا المرشح الأول يليه خورفكان واتحاد كلباء والفجيرة



وضعت ترشيحات الجمهور الخاصة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فريق حتا في مقدمة المرشحين للهبوط بشريحة مكونة من 719 مشاركاً، بنسبة بلغت 94%، وفي الخانة الثانية دفعت التوقعات بفريق خورفكان بنسبة 77% ل 586 شخصاً، وجاء فريق اتحاد كلباء في الخانة الثالثة لتلك الترشيحات بنسبة 56% ل 432 مشاركاً، ثم فريق الفجيرة رابعاً بنسبة 45% لشريحة قوامها 342 شخصاً.

وفي مفاجأة تعكس تأثر الجمهور بالنتائج، حلّ فريق النصر في الخانة الخامسة بآراء 72 مشاركاً نسبتهم 9%، ثم فريق الوصل سادساً بنسبة 8% ل 63 مشاركاً.

ويمثل ترشيح الجمهور للعميد والإمبراطور مفاجأة في محيط هذا الاستبيان، لما لهما من تاريخ كبير، لكنها قراءة الجمهور التي تغيرت بموجب النتائج التي حققها كل فريق، حيث النصر دخل الاستفاقة بفوزين حققهما في الجولتين الرابعة والخامسة على الوحدة 3 1، وعلى شباب الأهلي 1 0، بينما الوصل ما زال متعثراً، وحل أخيراً في جدول ترتيب فرق الدوري بنهاية الجولة الرابعة التي تم بعدها إعداد الاستبيان، علماً بأنها المرة الأولى في تاريخ «الإمبراطور» التي يحل فيها أخيراً في جدول الترتيب في عهد الاحتراف.

وفي الخانة السابعة لترشيحات الهبوط حل فريق عجمان بنسبة 6% ل 45 مشاركاً، ثم فريق بني ياس ثامناً وأخيراً في ترشيحات الهبوط بآراء شريحة مكونة من 36 شخصاً نسبتهم 5%، علماً بأن ورود اسم أي فريق في خانة متأخرة في الترشيحات الخاصة بهذا السؤال يمثل مؤشراً يدل على ضعف توقعات الجمهور لاحتمال هبوطه.



السؤال الخامس: من ترشح للصعود لدوري الخليج العربي؟

الإمارات أولاً 76% ودبا الفجيرة ثانياً 74% والحمرية ثالثاً 58%







حملت الترشيحات الخاصة بالسؤال الخامس والخاصة بالفوز بلقب دوري الدرجة الأولى والصعود لدوري المحترفين، عشرة ترشيحات، وحل فريق الإمارات في الخانة الأولى بشريحة قوامها 581 مشاركاً وبنسبة 76%، وتلاه فريق دبا الفجيرة بنسبة 74% لشريحة أخرى مكونة من 569 مشاركاً، ثم فريق الحمرية ثالثاً بترشيح 446 شخصاً نسبتهم 58%.

وجاء فريق العروبة في الخانة الرابعة بنسبة ترشيح بلغت 35 في المئة لشريحة أخرى مكونة من 264 شخصاً، وفريق البطائح خامسا بنسبة 28 في المئة لشريحة قوامها 211 مشاركاً، ثم فريق دبا الحصن سادساً بآراء شريحة مكونة من 83 مشاركاً نسبتهم 11 في المئة، وفريق التعاون سابعاً بنسبة 6 في المئة ل 45 شخصاً.

وفي الخانة الثامنة حل فريق الذيد بآراء 37 شخصاً نسبتهم 5%، وتلاه فريق العربي تاسعاً بنسبة 4% ل 34 مشاركاً، وفي الخانة العاشرة والأخيرة لتلك الترشيحات حل فريق مصفوت وبنسبة بلغت 3% ل 25 شخصاً.



بصمة تاريخية بقرار عودة الأجانب وتطبيق الاحتراف

22عاماً من التواصل الإيجابي مع جمهور الشارع الرياضي



مع النسخة الحالية للاستبيان تؤرخ الخليج ل 22 عاماً من التواصل مع جمهور الشارع الرياضي، وكل القضايا المهمة والمصيرية، حيث قامت العلاقة على جسر من التفاعل الصادق باستثمار للقاعدة العريضة من القراء من جانب، والجرأة والموضوعية والمصداقية التي يتمتع بها «الملحق الرياضي» على الجانب الآخر، الأمر الذي جعل من الاستبيان مناسبة سنوية محببة لدى قراء الخليج لاستقراء المؤشرات والتوقعات بخصوص البطولات والمسابقات والمشاركات الخارجية، إضافة إلى أهداف وطموحات كل موسم.

وكان لاستبيانات «الخليج الرياضي» في نهاية التسعينات دور كبير في القرارات المصيرية التي تخص مستقبل رياضة الإمارات، ومن أهمها قرار عودة اللاعب الأجنبي، وتطبيق الاحتراف في الإمارات عام 1998، كما صنع الاستبيان حلقة وصل ما بين مرحلتي الهواية والاحتراف، كما كان مرجعاً مهماً للجنة الأولمبية في معايير المشاركة في الدورات الآسيوية والأولمبية.

وبخلاف توقعات الجمهور للفرق في الفوز بالدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس المحترفين، وكأس السوبر، والهبوط، وغيرهما، على امتداد مسيرته التي واكبت عصر الهواية، علاوة على الاحتراف، كان اللافت أن الجمهور أصاب في توقعاته، وننتقي من هذه العينة ما يلي:

* في استبيان 2011- 2012: رشح الجمهور العين، والوصل، والجزيرة، والشباب، على الترتيب، للفوز بلقب الدوري، والإمارات، ودبي، وعجمان، للهبوط للدرجة الأولى.

كما توقع وصول المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد لندن، بأغلبية 80% وهو ما حدث بالفعل، كما طالبت الأغلبية بنسبة 56% بوضع الثقة في المدرب الوطني، من أجل إصلاح حال المنتخب الأول، كما توقعت الأغلبية، بنسب متفاوتة، خروج فرق الجزيرة، وبني ياس، والنصر، والشباب، من دوري أبطال آسيا، واعتبر الجمهور وقتها أن ضعف مستوى الدوري كان السبب في الخروج الرباعي، وأنه امتداد لفشل المنتخب.

* في استبيان 2012 - 2013: تصدر العين ترشيحات الفوز بالدوري، قبل الجزيرة، والأهلي، والنصر، وجاءت ترشيحات الهبوط لاتحاد كلباء أولاً، ثم دبا الفجيرة، والشعب، ودبي.

* في موسم 2013 - 2014: طالب الجمهور بإلغاء التشفير ورفع كفاءة التحكيم، ورشح الأهلي، والوحدة، والجزيرة، للمنافسة بنسب متقاربة على اللقب، وللهبوط الإمارات ثم دبي، والشعب، والظفرة.

* شكل استبيان 2016 - 2017، إضافة نوعية بالتصدي للإخفاق الأولمبي، وشخصت إجابات الجمهور العلة، حيث رأت نسبة 69 % لوجود أزمة تخطيط، و21 % لندرة المواهب، و10 % لضعف الإمكانات، ويذكر أن الجزيرة بطل الموسم حصل على أعلى نسبة من ترشيحات الفوز باللقب قبل الأهلي والعين.

* مثل استبيان 2017 - 2018، إضافة ونقطة تحول أخرى لتناوله أسباب إخفاق المنتخب في التأهل لمونديال روسيا 2018، وطرح مقترحات الجمهور بشأن تصحيح مسار «الأبيض» من أجل التأهل لمونديال 2022، والذي يخوض تصفياته حالياً، حيث استنكر الجمهور إدارة اتحاد كرة القدم ومدرب المنتخب (مهدي علي) آنذاك، قبل أن تسند المهمة لزاكيروني الذي أقيل فيما بعد ليتولى المهمة المدرب الحالي، كما طالب الجمهور بالتحضير الجيد للتصفيات المشتركة للمونديال وكأس آسيا الجارية.

* في 2018-2019: تم رصد مخاوف مبكرة للجمهور من عدم تحقيق الحلم الآسيوي، ونذكر في هذا السياق أن السؤال الأول خصص لتوقعات الجمهور عن مشاركة المنتخب في كأس آسيا 2019 الذي أقيم في ضيافة الإمارات، وتمثلت الأجوبة بثلاثة مؤشرات للرأي، كشفت عن تطابق رأي الجمهور مع ما حدث بالفعل، حيث توقعت وقتها نسبة 12% لشريحة ممن شاركوا في الاستبيان (792)، فوز المنتخب باللقب مقابل 88% لم يتوقعوا فوزه بكأس آسيا، بينما توقعت نسبة 21% وصوله لدور الأربعة وهو ما حدث بالفعل، بينما توقعت شريحة نسبتها 17% خروجه من الدور الأول.

وما حدث على أرض الواقع، أن التوقعات بشأن المنتخب تطابقت مع آل إليه حال «الأبيض» الذي لم يوفق في إحراز اللقب، ليعيش الجمهور على أمل أن يدرك المنتخب اللقب في النسخة القادمة 20123، ويبلغ مونديال 2022 وهو الطموح الكبير لتكون المرة الثانية بعد الأولى التي تحققت في نسخة إيطاليا 1990.

مطالبة مبكرة بإلغاء التشفير وتمهيد لإهدار الحلم الآسيوي