شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه المصري والزمالك مع بيراميدز.. منافسات دوري الجمهورية 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الثامنة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99، حيث تشهد الجولة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها لقاء الأهلي والمصري والزمالك وبيراميدز.

كانت الجولة الماضية قد شهدت تعادل نادي الزمالك مع المقاولون العرب بهدف لمثله، في الوقت الذي تعادل فيه النادي الأهلي أيضا مع إف سي مصر بنفس النتيجة.

كما فاز شباب الأهلي على طنطا بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة السادسة ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 17 نقطة من 7 مباريات.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

المصري x الأهلي

إف سي مصر x وادي دجلة

طنطا x أسوان

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الانتاج الحربي x الاسماعيلي

الجونة x مصر المقاصة

الاتحاد السكندري x المقاولون

الزمالك x بيراميدز

سموحة x طلائع الجيش

حرس الحدود x إنبي