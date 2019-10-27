شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبلاك" يحقق رقم مميز مع ناديه أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل

حقق نادي أتلتيكو مدريد فوزاً هاماً على نظيره أتليتيك بيلباو، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وحافظ الحارس السلوفيني الدولى يان أوبلاك على نظافة شباكه خلال المباراة.

وحقق أوبلاك رقمًا مميزًا، حيث أصبح أكثر الحراس في تاريخ الروخي بلانكوس حفاظًا على نظافة شباكه.

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وعادل أوبلاك رقم الحارس الأسبق أبيل ريسينو، وهو 95 مباراة دون إستقبال هدف.

وبات أوبلاك على بعد مباراة واحدة يحقق فيها الكلين شيت لينفرد بالرقم القياسي للأتليتي.

ويمتلك أوبلاك الأفضلية في عدد المباريات، حيث وصل أوبلاك لهذا الرقم بعد 163 لقاء، مقابل 243 لريسينو.

وانضم أوبلاك صاحب الـ 26 عاماً لصفوف الروخي بلانكوس في صيف عام 2014 قادماً من بنفيكا البرتغالي.