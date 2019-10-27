شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد وأبها اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة والان مع التفاصيل
يلتقي نادي اتحاد جدة مع نظيره أبها، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبداللة الرياضية.
موعد مباراة الاتحاد وأبها والقناة الناقلة
تقام المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة KSA السعودية.
ويحتل الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي أبها في المركز الثاني عشر بـ8 نقاط.
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