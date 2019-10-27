شكرا لقرائتكم بركات: البدرى يملك مفاتيح السيطرة على كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد بركات مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفنى للفراعنة لديه القدرة على السيطرة على محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب أفيس البرتغالى.
وأكد بركات فى تصريحات عبر قناة تايم سبورتس، أن كهربا ابن من أبناء المنتخب الوطنى زليس غريبا على منتخب مصر، وسبق شارك مع الفراعنة من قبل في بطولة الأمم الإفريقية 2017 وكأس العالم ولعب العديد من المباريات الدولية".
وثمن مدير المنتخب قدرة البدرى على ترويض اللاعب والسيطرة عليه، والجميع يعرف أن كهربا مر بفترة من الأزمات في الفترة الماضية مع ناديه السابق الزمالك وتركيزه بالتأكيد كان خارج الملعب وبعيدا عن كرة القدم".
وختم المدير الفنى للفراعنة، إنه إذا كان تركيز كهربا منصب على كرة القدم داخل الملعب فقط سيقدم مستوى مميز ويحجز لنفسه مكانا مع المنتخب،
ويعلن المنتخب قائمة تضم 32 لاعبا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا، وسوف تتقلص هذه القائمة بعد ذلك وأي لاعب لن يظهر بمستوى طيب في المعسكر لن يكون له مكانا في القائمة.
وانضم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالي لمنتخب مصر رفقة 5 محترفين وهم محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه.
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