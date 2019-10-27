شكرا لقرائتكم محمد عبد الواحد: تاكيس فكره "أوروبي" ومروان حمدي يقترب من المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال عبد الواحد خلال تصريحات تلفزيونية : "تاكيس يعمل بفكر محترف وأوروبي ويسعى لبناء فريق محترم وقوي بلاعبين صغار السن، كما رفض معاقبة لاعبي وادي دجلة على سوء النتائج الفترة المقبلة ".

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وأكمل : "مروان حمدي يقترب من الانضمام لمنتخب مصر بالمعسكر المقبل، فهو لاعب هداف وملتزم بتعليمات الجهاز الفني، كما أن الثلاثي محمد عبد العاطي ومحمد هلال ومحمد رضا من أفضل اللاعبين في مصر".

وأتم : "عبد العاطي يجيد اللعب بمركز 6 و 8 ولا يفقد الكرة بسهولة ويملك رؤية مميزة، كما أن هلال لاعب سوبر وقادر على اللعب لأندية القمة أو خارج مصر".